© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Hunderte Menschen haben am Samstagvormittag von dem bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Augsburg getöteten 49-Jährigen Abschied genommen. Der Feuerwehrmann war am Nikolaustag bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen getötet worden.