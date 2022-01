Südafrika:Abschied von Desmond Tutu

In der St.-Georgs-Kathedrale in Kapstadt findet die Trauerfeier um Desmond Tutu statt. Später wird die Asche des Bischofs hier in einem Mausoleum beigesetzt.

Besucher konnten in der Kathedrale von Kapstadt in den vergangenen Tagen - trotz Corona - noch einen letzten Blick auf den Bischof und Friedensnobelpreisträger werfen. Nun wird seine Asche dort beigesetzt.

In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt hat die Trauerfeier für den Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu begonnen. Der emeritierte anglikanische Erzbischof und Menschenrechtler war am vergangenen Sonntag verstorbenen. Präsident Cyril Ramaphosa wird die Trauerrede halten und Tutus Witwe Leah im Anschluss Südafrikas sechsfarbige Flagge überreichen. Tutu hatte auf sie den Begriff der "Regenbogennation" bezogen, der das friedliche Zusammenleben von Südafrikas zahlreichen Bevölkerungsgruppen nach der Apartheid beschreiben sollte.

Tutus Asche wird später in einem Mausoleum innerhalb der Kathedrale beigesetzt, von deren Kanzel der Bischof für viele Jahre gegen die Brutalität des Apartheidregimes predigte. Der für seine Bescheidenheit berühmte Tutu wurde in einem einfachen Sarg aufgebahrt. Die Familie hatte um gemeinnützige Spenden anstelle von Blumen gebeten. Die Trauergäste der einfachen Zeremonie beschränkten sich auf enge Freunde und Familie, Geistliche und wenige internationale Gäste, unter ihnen König Letsie III. aus dem benachbarten Lesotho. Südafrikaner können die Trauerfeier live im Staatsfernsehen verfolgen.

Im Vorfeld der Beerdigung hatte es die Sorge gegeben, dass sich trotz Corona viele Menschen versammeln würden, um Abschied von Tutu zu nehmen. Sein Leichnam war in der Kathedrale vor dem Hochaltar aufgebahrt worden - allerdings war der Zugang in die Kathedrale wegen der Pandemie streng begrenzt gewesen.

Der prominenteste Geistliche des Landes war vergangenen Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Seither wehen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast; die Kirchenglocken in ganz Südafrika werden seit Sonntag täglich zu Tutus Ehren geläutet. In Johannesburg hatte bereits am Donnerstag eine dreistündige Trauerfeier stattgefunden.

Gemeinsam mit dem späteren Präsidenten Nelson Mandela hatte Tutu gegen das rassistische Apartheidsystem gekämpft. 1984 wurde ihm für seinen gewaltfreien Einsatz der Friedensnobelpreis verliehen. Nach dem Ende der Apartheid setzte sich Tutu für die Aussöhnung von Schwarzen und Weißen ein.