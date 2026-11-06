Wenn Sie in, sagen wir, Elmshorn wohnen, in Paderborn oder Königs Wusterhausen, also nicht gerade fußläufig zur bayerischen Landesgrenze, dann sagt Ihnen der Name Hubert Aiwanger zwar vermutlich trotzdem etwas. Welche Rolle dieser sehr ungewöhnliche Politiker in den vergangenen Jahren aber inne hatte im politischen Gefüge des Freistaats, wie sehr er die CSU das Fürchten lehrte und was für eine „Naturgewalt“ er war, „nicht nur im Bierzelt“: Das hat man in anderen Regionen des Landes womöglich nur auszugsweise mitbekommen. Im Nachruf meiner Münchner Kollegen Katja Auer, Sebastian Beck, Roman Deininger, Andreas Glas und Johann Osel können Sie nun noch einmal nachlesen, wer und wie Hubert Aiwanger war , der am Mittwoch überraschend in Berlin gestorben ist, mit nur 55 Jahren. In den USA ist nach der Wahl vor der Wahl, was bedeutet, dass im Lager der Republikaner das blame game begonnen hat, wer schuld ist am Wahldebakel bei den Midterms. Wer erkennbar nicht schuld sein will, ist Vize-Präsident J.D. Vance, was umgekehrt nur bedeuten kann, dass er sich schon jetzt als möglicher Nachfolger des aktuellen Präsidenten Donald Trump ins Spiel bringt . Dafür kann es nicht schaden, sich rechtzeitig von selbigem zu distanzieren. Trump ist offenbar ohnehin ausgelastet damit, seine Bauprojekte voranzutreiben. Mein Feuilleton-Kollege Gerhard Matzig hat aufgeschrieben, dass Trump nicht der erste Mächtige ist, der sich am absehbaren Ende seiner Macht in Baufantasien flüchtet . Ohne zu viel zu verraten: Trump ist damit in ausgesucht schlechter Gesellschaft. Trumps Politik dürfte jedoch auch jenseits seiner Bauwerke noch nachwirken. Während die Amerikaner in zwei Jahren „für eine neue Zeit stimmen“ können, müssen etwa die Menschen in Iran mit dem Erbe Trumps weiterleben, kommentiert unser Nahost-Korrespondent Raphael Geiger .

Was heute wichtig ist

Generalstreik in Frankreich: „Macron, du bist erledigt“. Nach Angaben des Innenministeriums protestierten in Frankreich für höhere Löhne, gegen die hohen Lebenshaltungskosten und den Abbau des Sozialstaats 600 000 Menschen auf 260 Demonstrationen. Stellenweise gab es Gewalt, in Paris setzte die Polizei Tränengas ein. Heute soll es zu weiteren Protesten kommen. Zum Artikel

Kremlunterhändler Dmitrijew bei Trump. US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Er legte nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde, das „ganz Europa“ betreffen werde. Vertreter der ukrainischen Seite hat er nach eigenen Angaben nicht getroffen. Beide Seiten waren in Washington. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

Kalifornischer Gouverneur Newsom wandelt 548 Todesurteile in Haftstrafen um. Gavin Newsom bezeichnete die Todesstrafe als moralisch verwerflich. Obwohl in Kalifornien seit 20 Jahren niemand mehr hingerichtet wurde, macht der Bundesstaat etwa ein Viertel aller Todesurteile in den Vereinigten Staaten aus. Zum Newblog zur US-Politik

Staatskrise in Paraguay: Kongress nimmt Peñas Rücktritt nicht an und fordert Verfahren. Nach dem Kollaps der Bank Uena fürchten Millionen Menschen um ihre Ersparnisse. Rund 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung soll bei dieser Bank ein Konto haben. Präsident Peña erklärte wegen Verbindungen zur Bank seinen Rücktritt. Der Kongress aber lehnte das ab und möchte stattdessen ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, damit Peñas Immunität aufgehoben werden kann. Zum Artikel

Klingbeil lehnt Reiches Spritpreisdeckel als unwirksam ab. Die Wirtschaftsministerin hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie eigentlich keine Deckelung der Benzin- und Dieselpreise will. Entsprechend untauglich ist aus Sicht des Vizekanzlers nun ihr Konzept. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Deutschlands Digitalminister treffen sich in Brüssel. Die Digitalministerkonferenz wird bei ihrer anstehenden Sitzung erstmals einen europäischen Schwerpunkt setzen und in Brüssel tagen. Auch wichtig: Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs sagte im Gespräch mit SZ Dossier, er halte bei Smart Glasses ein Verbot der Datenverarbeitung für KI für „theoretisch möglich und gut begründbar“. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europa braucht eine Chipstrategie mit Wumms. Europa will technologische Souveränität – doch in der Halbleiterindustrie fehlen Tempo, Nachfrage und große Investitionen. Expertinnen und Experten fordern deshalb deutlich mehr Mut zur Skalierung, starke europäische Kapitalmärkte und einen klaren Fokus auf Chipdesign und industrielle KI in Europa. Zum Briefing