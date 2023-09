Von Ronen Steinke

Ein einziges Mal, sagt Peter Eigen, hat er selbst bestochen. Es war in Ecuador, 1963, im hitzigen Sommer eines Militärcoups. Der deutsche Jurastudent Peter Eigen, der in Erlangen den Jazzkeller "Strohalm" mitgegründet hatte, der dort heute noch besteht, wurde an einer Militärsperre angehalten. "Gottseidank hatte ich einen 20-Dollar-Schein dabei." Diesen Schein legte er in seinen Pass hinein. Die Soldaten nahmen das Geld wortlos an, nickten, ließen ihn gehen. Der Student konnte weitertrampen ins nächste lateinamerikanische Land, die Gitarre und den Wintermantel hatte er schon verkauft. Nur eine Klarinette trug er noch bei sich, erinnert er sich.