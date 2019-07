4. Juli 2019, 19:42 Uhr Transitverkehr Kurz in Berlin

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach einem Treffen mit Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz dafür plädiert, den Streit über den Transitverkehr in Tirol einvernehmlich zu lösen. Sie sei der Überzeugung, "dass es im Geist guter Nachbarschaft" möglich sein muss, eine Lösung zu finden, "ohne, dass Gerichte bemüht werden müssen", sagte Kramp-Karrenbauer. Derzeit prüft das Bundesverkehrsministerium eine Klage. Kurz sagte, die Menschen in Tirol müssten von dem Durchgangsverkehr entlastet werden. Aber auch er und seine Österreichische Volkspartei seien für "eine gemeinsame Lösung". Tirol will vom kommenden Wochenende an in den Bezirken Kufstein und Reutte Autofahrer auf die Autobahn zurückschicken, die im Transitverkehr Landstraßen nutzen wollen. Die Regelung gilt an Wochenenden schon für den Raum Innsbruck.