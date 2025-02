Von Daniel Brössler, Berlin

Wann immer es möglich ist, legt der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew Wert auf diplomatische Zurückhaltung. An diesem Tag ist es nicht möglich. Es ist der Tag, an dem sich der russische Überfall auf die Ukraine zum dritten Mal jährt. Und der Tag nach der Bundestagswahl. „Ich hoffe auf eine schnelle Regierungsbildung. Deutschland ist der wichtigste Partner der Ukraine in Europa, und es stehen wichtige Entscheidungen an“, sagt Makejew. „Jede Minute des Zögerns kostet Menschenleben“, mahnt der Ukrainer während einer Veranstaltung mit seinem polnischen Kollegen Jan Tombiński in der polnischen Botschaft.