Er komme, das stellt Wally Adeyemo gleich einmal klar, "nicht wegen des Wetters" nach Deutschland. In Berlin scheint am Donnerstag zwar die Sonne, aber als Kalifornier findet es der stellvertretende US-Finanzminister entschieden zu kalt. Ins Schwärmen gerät Adeyemo allerdings, wenn er über seine Gespräche berichtet. Adeyemo ist von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) empfangen worden. Im Kanzleramt wartet Wolfgang Schmidt auf ihn. Wenn Adeyemo über den Kanzleramtschef spricht, sagt er nur "Wolfgang". Zwischen der Administration von US-Präsident Joe Biden und der Bundesregierung herrscht ein hohes Maß an Vertrautheit. Im US-Finanzministerium ist Adeyemo für die Sanktionen gegen Russland zuständig - ein Bereich, in dem sich Deutschland und die USA schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine eng abgestimmt haben. Adeyemo lobt Deutschland als "standfesten Partner" in der Unterstützung der Ukraine.

Seit Joe Biden Präsident ist, vor allem aber seit Olaf Scholz eine Zeitenwende in deutschen Sicherheitspolitik verkündet hat, gilt Deutschland in Washington als bevorzugter Partner. Selbst sein Zögern bei gewissen Waffenlieferungen in die Ukraine wird dem Bundeskanzler vom US-Präsidenten verziehen. Für Scholz wiederum bildet sein Verhältnis zu Biden einen der Grundpfeiler seiner Außenpolitik. Mit diesem Pfeiler gibt es nur ein Problem. Er könnte bald wegbrechen.

Die Szenarien reichen von düster bis dunkeldüster

Sollte Trump ein Comeback ins Weiße Haus gelingen, hätte das nicht zuletzt für Deutschland gravierende Folgen. Zum einen, weil Trump während seiner ersten Amtszeit besonders die Heimat seiner Vorväter auf dem Kieker hatte und des sicherheitspolitischen Schmarotzertums beschuldigte. Vor allem aber, weil nach einer Rückkehr von Trump an die Macht von der so oft beschworenen transatlantischen Partnerschaft nicht viel übrig bleiben dürfte. Wenn Sicherheitsexperten über die Konsequenzen reden, reichen die Szenarien von düster bis dunkeldüster.

Auf diesen Fall aber, so moniert Oppositionschef Friedrich Merz, bereite sich die Bundesregierung nicht ausreichend vor. Schon im Mai sagte der CDU-Vorsitzende der Süddeutschen Zeitung, Deutschland wäre gut beraten, die Zeit bis Ende 2024 zu nutzen, um Europa souveräner aufzustellen und mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien darüber zu reden, was darauf folgen würde, sollten die USA ihren Nuklearschirm einklappen, mit dem sie bislang Europa schützen. Es beschwere ihn, wie sorglos die EU und vor allem der größte Mitgliedstaat mit dieser Herausforderung umgehe, bekräftigte der CDU-Chef jüngst noch einmal.

Es ist eine Kritik, der die Bundesregierung kaum etwas entgegensetzt. Das könnte daran liegen, dass Merz recht hat - muss es aber nicht. Hätte Scholz die Hoffnung auf eine Wiederwahl von Biden bereits aufgegeben, was angeblich nicht der Fall ist, würde er das seinem Wunschpartner in Washington wohl eher nicht unter die Nase reiben wollen. Immerhin wohnt Biden mindestens noch bis zum 20. Januar 2025 im Weißen Haus.

Wo müsste mit einem Bruch in der US-Politik gerechnet werden?

Tatsächlich aber ist die mögliche Rückkehr Trumps sowohl im Kanzleramt als auch im Auswärtigen Amt sehr wohl ein Thema. Auf hoher Beamtenebene wird getan, was auch in vielen Thinktanks geschieht: Basierend auf den Erfahrungen mit der ersten Präsidentschaft und der bisherigen Positionierung Trumps versucht man, im Zuge einer systematischen Analyse Bereiche zu identifizieren, in denen mit einem Bruch gegenüber der Politik der Biden-Regierung zu rechnen ist.

Der Transatlantik-Koordinator Michael Link (FDP), früher Staatsminister im Auswärtigen Amt, formuliert offen, wo die Sorgen der Bundesregierung liegen. "Die größten deutschen Ängste mit Blick auf eine neue Präsidentschaft Trumps sind die Einführung einer Strafsteuer für Industrieerzeugnisse aus der EU, ein Rückzug des US-Militärs aus Deutschland und ein Rückzug von Nato-Verpflichtungen, zum Beispiel Artikel 5", sagte er der SZ. Artikel 5 verspricht den Nato-Mitgliedern Beistand im Falle eines Angriffs. Sollten die USA sich unter Trump aus der Nato zurückziehen, stünden die Europäer vor einer Schicksalsfrage: Weitermachen ohne Amerika - und wenn ja: wie?

In Deutschland wird deshalb bereits debattiert, ob sich die Bundesrepublik nuklear bewaffnen müsste oder unter den atomaren Schutz von Briten oder Franzosen schlüpfen sollte. Politisch gilt diese Frage aber als so heikel, dass sie von der Bundesregierung gemieden wird. Das Risiko, dass es ernst werden könnte, gilt trotzdem als hoch. Zum einen, weil Trump, beseelt von Rachegelüsten, diesmal organisierter zu Werke gehen dürfte. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für eine umfassende Machtübernahme der Verfechter der Ideologie des MAGA (Make America Great Again) im amerikanischen Regierungsapparat. Zudem sinkt der Einfluss der traditionellen Transatlantiker im Kongress.

Besonders groß ist die Sorge, dass Trump die Unterstützung für die Ukraine einstellen und einen Deal mit dem von ihm bewunderten russischen Gewaltherrscher Wladimir Putin suchen würde. Hinter der Mahnung von Kanzler Scholz an die europäischen Verbündeten, mehr für die Ukraine zu tun, dürften auch diese Befürchtungen stehen. Verwiesen wird in Berlin ebenfalls darauf, dass Deutschland mittlerweile erheblich mehr Lasten trage als früher. In diesem Jahr will es die gemeinsam in der Nato beschlossene Quote von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben erfüllen, eine Panzerbrigade in Litauen stationieren und sich an einer Mission zur Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer beteiligen. Allerdings sind die Zweifel groß, ob Trump sich durch derlei Hinweise besänftigen ließe.

Die Zahl der potenziellen Streitpunkte wäre jedenfalls fast unbegrenzt. So gut wie sicher wären Handelskonflikte. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Trump der Europäischen Union den Kampf angesagt und fast einen Handelskrieg angezettelt. Auch über das Verhältnis zu China könnte wieder gestritten werden - ebenso wie über den Nahen Osten. Trump sah sich nie einer Zweistaatenlösung verpflichtet. Als sicher gilt eigentlich nur die Unberechenbarkeit. Keiner kann die Folgen einer Trump-Präsidentschaft verlässlich vorhersagen. Das nährt auch die Hoffnung, dass nicht alle Worst-Case-Szenarien eintreten und Trump davon abgehalten werden kann, alle Brücken nach Europa abzureißen.

Außenministerin Baerbock hat im Herbst den republikanischen Gouverneur von Texas besucht

Der Transatlantik-Koordinator Link hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, wenigstens einen Gesprächsfaden zu den Trump-Leuten zu spinnen, um zumindest indirekt Einfluss auf ihn nehmen zu können, wenn er denn wieder im Weißen Haus sitzt. Auf seinen USA-Reisen redet Link mit republikanischen Gouverneuren, Senatoren sowie Abgeordneten im US-Kongress und in den Bundestaaten. "Ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist die Identifizierung von Interessenlagen, die sich mit der deutschen Interessenlage decken", sagt er. Das sei etwa in jenen Bundesstaaten der Fall, in denen Industrieunternehmen aus Deutschland und der EU stark vertreten seien, etwa Texas und Georgia.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock sucht ungeachtet ihrer engen Zusammenarbeit mit Außenminister Antony Blinken Kontakt zu jenen, die womöglich schon bald wieder das Sagen haben. Baerbock führte bei ihrem jüngsten USA-Besuch im September Gespräche mit dem Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, und weiteren einflussreichen republikanischen Senatoren und Abgeordneten des Repräsentantenhauses.

Begonnen hatte sie ihre Reise in Austin, der Hauptstadt des Bundesstaats Texas. Der Abstecher in den Süden diente als politische Erkundungsreise. Der letzte deutsche Regierungsvertreter, der sich dort hatte blicken lassen, war vor 30 Jahren der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Texas gilt als Trendsetter in den USA, das interessierte Baerbock. Vor allem aber suchte sie das Gespräch mit Gouverneur Greg Abbott, einem Republikaner und engen Vertrauten von Donald Trump. Die Unterhaltung verlief freundlich. Die Außenministerin musste allerdings ganz von vorn anfangen. "Sind Sie schon einmal in den USA gewesen?", fragte Gouverneur Abbott zur Begrüßung. Oh ja, schon öfter, unterrichtete die Grünen-Politikerin den Republikaner. Sogar schon mit 16. Da besuchte sie als Austauschschülerin ein Jahr lang eine Highschool.