Zum Hauptinhalt springen

Ministerrat in ToulonÄrger daheim, Chaos in der Welt, aber zusammen wollen sie stark sein

Lesezeit: 4 Min.

Harmonisch soll es aussehen: Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron auf der Festung Brégançon in Südfrankreich.
Harmonisch soll es aussehen: Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron auf der Festung Brégançon in Südfrankreich. (Foto: Manon Cruz/AP)
  • Merz und Macron zelebrieren beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulon ihre Partnerschaft und beschließen "Leuchtturmprojekte" in acht Bereichen.
  • Das ambitionierte Kampfjet-Projekt FCAS steht auf der Kippe, während beide Länder bei Energie und Handel pragmatische Kompromisse eingehen.
  • Macron und Merz verfolgen eine Doppelstrategie aus Schmeicheleien und Sticheleien gegenüber Trump, um ihn als Ukraine-Unterstützer zu halten.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Emmanuel Macron und Friedrich Merz zelebrieren an der Côte d'Azur ihre Partnerschaft. Die Regierungen beschließen schöne Ziele, aber der Stoff für Streit wird Deutschland und Frankreich nicht ausgehen.

Von Daniel Brössler, Toulon

Das ist jetzt nicht mehr zu toppen. Muss es auch gar nicht. Als die deutschen Ministerinnen und Minister am Vormittag im sonnigen Toulon eintreffen, hat ihr Bundeskanzler den besten Teil der Reise schon hinter sich. Es ist spät geworden am Vorabend. Friedrich Merz war zu Gast auf der Festung von Brégançon, der herrlich an der Côte d'Azur gelegenen Sommerresidenz des französischen Präsidenten, gegen die das auch nicht zu verachtende bundeseigene Anwesen der Villa Borsig am Tegeler See doch abfällt. Dort hatte Merz Emmanuel Macron im Juli bewirtet.

Zur SZ-Startseite

MeinungFrankreich
:Macron schleppt sich müde ins Ziel – wenn er es schafft

SZ PlusKommentar von Oliver Meiler
Portrait undefined Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite