Emmanuel Macron und Friedrich Merz zelebrieren an der Côte d'Azur ihre Partnerschaft. Die Regierungen beschließen schöne Ziele, aber der Stoff für Streit wird Deutschland und Frankreich nicht ausgehen.

Von Daniel Brössler, Toulon

Das ist jetzt nicht mehr zu toppen. Muss es auch gar nicht. Als die deutschen Ministerinnen und Minister am Vormittag im sonnigen Toulon eintreffen, hat ihr Bundeskanzler den besten Teil der Reise schon hinter sich. Es ist spät geworden am Vorabend. Friedrich Merz war zu Gast auf der Festung von Brégançon, der herrlich an der Côte d'Azur gelegenen Sommerresidenz des französischen Präsidenten, gegen die das auch nicht zu verachtende bundeseigene Anwesen der Villa Borsig am Tegeler See doch abfällt. Dort hatte Merz Emmanuel Macron im Juli bewirtet.