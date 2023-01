Israel:Tote und Verletzte bei Militäreinsatz im Westjordanland

In Flüchtlingslager in Dschenin, Westjordanland, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen israelischen Soldaten und bewaffneten Palästinensern.

Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland wurden nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet. Zudem gebe es nach dem Vorfall in Dschenin etwa ein Dutzend Verletzte, wie Sanitäter und Augenzeugen berichteten. Die Lage vor Ort sei unübersichtlich, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mit.

Das israelische Militär bestätigte eine Aktion in der Stadt. Die Einsatzkräfte seien bei der versuchten Festnahme mehrerer Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad unter Beschuss geraten. Zwei der Verdächtigen seien bei einem Fluchtversuch erschossen worden, ein weiterer habe sich gestellt. Sie wurden demnach verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich bei den neun Toten um eine ältere Frau und acht Männer. Weitere Details zu den Opfern wurden zunächst nicht genannt. Die bewaffneten palästinensischen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad erklärten, ihre Mitglieder kämpften gegen israelische Soldaten, die in das Flüchtlingslager von Dschenin eingedrungen seien. An den Eingängen zu den engen Gassen des Lagers bewarfen einheimische Jugendliche Fahrzeuge der israelischen Armee mit Steinen. Zudem waren Schüsse und gelegentlich Explosionen zu hören.

Ein Mitglied des Islamischen Dschihad sagte, man habe sich an die Vermittler früherer Waffenstillstände mit Israel gewandt und davor gewarnt, dass die Gewalt in Dschenin zu einer Eskalation in anderen Gebieten führen könne. Dschenin gilt als eine Hochburg militanter Palästinenser. Die Stadt gehört zu den Gebieten im nördlichen Westjordanland, in denen Israel seine Razzien gegen militante Palästinenser verstärkt hat, nachdem Extremisten Messerattacken und andere Anschläge in israelischen Städten verübt hatten.

Die Gewalt hat die Aussicht auf eine Wiederbelebung der ins Stocken geratenen Gespräche über eine Friedenslösung weiter getrübt. Israel hat 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600 000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.