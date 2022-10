Die Gefangenen seien an einer Rauchvergiftung gestorben, teilen die Behörden mit - einen Zusammenhang mit den Protesten in Iran bestreiten sie.

Nach dem Brand im berüchtigten Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran haben die Behörden die ersten Toten gemeldet. Mindestens vier Gefangene seien an Rauchvergiftungen gestorben, 61 Inhaftierte seien verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die Umstände wurden von offizieller Seite zunächst nicht weiter beschrieben. Menschenrechtsorganisationen und Kritiker hatten bereits in der Nacht Opfer in der Haftanstalt befürchtet.

Nach Angaben der Justiz wurde in einer Werkstatt des Gefängnisses Feuer gelegt - "nach einem Streit zwischen Häftlingen, die wegen Finanzdelikten und Diebstahls verurteilt worden waren". Teherans Staatsanwalt hatte bereits zuvor einen Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten bestritten, die sich vor vier Wochen im Land ausgebreitet haben. Die offiziellen Angaben des Regimes lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Evin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen zahlreiche politische Gefangene und auch Demonstranten, die dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert sind. Evin ist deswegen und wegen der Kritik von Menschenrechtsgruppen international bekannt und berüchtigt.

Chaotische Szenen rund um das Gefängnis

Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, es seien Schüsse von dem Gebäude zu hören. Den Zeugen zufolge waren die Straßen zum Gefängnis abgeriegelt und Krankenwagen und Sondereinsatzkräfte zu sehen. Die Familien von Inhaftierten hätten sich davor versammelt.

"Die Menschen in den benachbarten Gebäuden skandieren aus den Fenstern 'Tod Chamenei'", sagte ein weiterer Zeuge unter Verweis auf das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Auf tausendfach in den sozialen Medien geteilten Videos waren chaotische Bilder rund um das Gefängnis zu sehen. Am Samstag waren nach Angaben von Augenzeugen in Teheran in der Haftanstalt mehrere Explosionen zu hören gewesen und ein Brand war ausgebrochen.

Im Iran protestieren seit fast einem Monat zahlreiche Menschen gegen die Regierung. Menschenrechtsgruppen zufolge sind mindestens 240 Demonstrierende gestorben, darunter 32 Minderjährige. Der Aktivistengruppe Hrana zufolge wurden mehr als 8000 Menschen in 111 Städten verhaftet. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini. Sie war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie.