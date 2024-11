In Pakistan sind bei einem Anschlag in einem Bahnhof in Quetta am Samstag 24 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. „Das Ziel waren Armeeangehörige der Infanterieschule“, sagte der Polizei-Generalinspekteur in der Provinz Belutschistan, Mouzzam Jah Ansari. Viele Verletzte befänden sich in kritischem Zustand. Polizeichef Muhammad Baloch sagte, ein Attentäter habe sich offenbar mit einer Bombe in die Luft gesprengt. „Die Explosion ereignete sich im Bahnhof, als der nach Peschawar fahrende Expresszug gerade abfahren wollte“, sagte Baloch. Bislang hat sich niemand zum Anschlag bekannt. Seit Jahrzehnten kämpfen Separatisten für die Abspaltung der rohstoffreichen Provinz im Südwesten Pakistans.