Von Caspar Busse

Als die erste Anfrage kam, erschien ihm der Wechsel noch ziemlich abwegig, erzählt Torsten Albig. Dann führte der SPD-Mann viele Gespräche und ließ sich schließlich überzeugen: Seit Anfang des Monats ist Albig nun Cheflobbyist für den Marlboro-Konzern Philip Morris, die Deutschland-Zentrale ist in Gräfelfing bei München, Albig wird sein Büro aber in Berlin haben. Er geht also ausgerechnet in die Tabakindustrie, die so viel Umsatz mit gesundheitsschädigenden Zigaretten macht und zu den umstrittensten Branchen hierzulande zählt.