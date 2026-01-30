Mit dem vielen Schnee hat sie wohl nicht gerechnet. Dabei gilt Japans Premierministerin Sanae Takaichi als gewiefte Taktikerin. Doch in der vergangenen Woche musste sie einräumen, dass ihre Entscheidung, vorgezogene Neuwahlen anzusetzen, auch zu logistischen Problemen führt. „Insbesondere den Menschen in den schneereichen Gebieten bin ich für die beträchtlichen Anstrengungen sehr dankbar“, sagte Takaichi bei einer Pressekonferenz in Tokio.
Neuwahlen in JapanBegräbt der Schnee die Hoffnung der Premierministerin?
Viele Menschen in Japan sehen sich von China bedroht, sie selbst ist derzeit sehr beliebt: Mit vorgezogenen Neuwahlen will Regierungschefin Sanae Takaichi die Gunst der Stunde nutzen. Doch jetzt bedroht ein unerwarteter Gegner ihren Plan – das Wetter.
Von David Pfeifer, Tokio
