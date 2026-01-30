Mit dem vielen Schnee hat sie wohl nicht gerechnet. Dabei gilt Japans Premierministerin Sanae Takaichi als gewiefte Taktikerin. Doch in der vergangenen Woche musste sie einräumen, dass ihre Entscheidung, vorgezogene Neuwahlen anzusetzen, auch zu logistischen Problemen führt. „Insbesondere den Menschen in den schneereichen Gebieten bin ich für die beträchtlichen Anstrengungen sehr dankbar“, sagte Takaichi bei einer Pressekonferenz in Tokio.