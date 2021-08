Japaner durchbrechen keine Absperrungen, sie wenden die genau angemessene Dosis Kraft an, um in Izu beim Mountainbike-Kurs über Sichtblenden schauen zu können.

Von Holger Gertz, Tokio

Das ist also wirklich ein Platz in Tokio, auf dem der olympische Geist sichtbar wird. Der olympische Geist, tatsächlich. Man redet immer viel von ihm, nimmt ihn aber selten wahr. Denn wenn der olympische Geist etwas Positives wäre, was er ja zweifellos ist, dann wird er seit Jahrzehnten durch zu viele Dunkelfelder getrieben. Gedopte Gewichtheber werfen Schatten, korrupte Funktionäre, vor sich hinrottende Stadien, die nach den Spielen niemand mehr braucht. Dagegen kommt der olympische Geist nicht mehr an, dagegen ist seine Strahlkraft nur eine Funzel.