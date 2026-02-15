Der gewaltsame Tod eines jungen Franzosen befeuert die politischen Spannungen in Frankreich . Quentin D., 23 Jahre alt, Mathematikstudent und rechtsextremer Aktivist, ist am Wochenende an den schweren Verletzungen gestorben, die er wohl bei einem Zusammenstoß mit Linksextremisten in Lyon davongetragen hatte. Quentin D.s Familie ruft die Menschen im Land jetzt zu „Besonnenheit und Zurückhaltung“ auf. Doch dieser Wunsch wird wahrscheinlich verhallen.

Der Zusammenstoß trug sich am vergangenen Donnerstag zu, am Rand einer Konferenz an der Universität Sciences Po in Lyon. Rima Hassan, die Europaabgeordnete der radikal linken Partei La France insoumise, trat dort auf. Hassan ist Palästinenserin und eine prominente Figur der Partei, man sieht sie oft im Fernsehen. Sie gilt als Feindbild am rechten Rand, zu diesem gehört auch die identitäre Feministenbewegung Némésis. Deren Aktivistinnen störten den Auftritt von Hassan mit einer Protestaktion vor der Uni. Sie mobilisierten dafür einen Sicherheitsdienst. Quentin D. meldete sich als Freiwilliger.

Die Staatsanwaltschaft von Lyon ermittelt wegen des Verdachts auf „tödliche Schläge“

Er war Mitglied der neofaschistischen Gruppe Allobroges Bourgoin, wie die Investigativplattform Mediapart schreibt. In keiner Stadt Frankreichs, sollte man dazu wissen, ist das Milieu der extremen Rechten größer als in Lyon. Parallel zur Protestaktion von Némésis, ein paar Hundert Meter davon entfernt, prallten dann Dutzende Linksextremisten und Rechtsextremisten aufeinander und prügelten sich. So viel scheint sicher zu sein.

Die genaue Dynamik aber, die zu Quentin D.s tragischem Tod führte, ist bisher nicht klar. Die Staatsanwaltschaft von Lyon, die wegen des Verdachts auf „tödliche Schläge“ ermittelt, gab sich in ihren Schilderungen zunächst vorsichtig. Das ist auch deshalb zentral, weil beide politischen Lager die Deutungshoheit der Vorkommnisse für sich beanspruchen.

Die Ermittler werden auch ein Video studieren, von dem es heißt, es zeige die tödliche Szene. Aufgenommen hat es ein Anwohner des 7. Stadtbezirks von Lyon, wo der Zusammenstoß passierte. TF1, Frankreichs größter Fernsehsender, zeigte Ausschnitte daraus in den Abendnachrichten am Samstag: Bilder von roher Gewalt, von Faustschlägen und Fußtritten auch gegen Köpfe von Männern, die schon am Boden lagen. In einer dieser Szenen stehen drei mutmaßliche Rechtsextremisten einer Gruppe von Personen gegenüber. Zwei können fliehen, einer bleibt reglos liegen.

Auch Frankreichs Justizminister wartet keine weiteren Erkenntnisse der Ermittler ab

Quentin D. erlitt eine schwere Hirnerschütterung, schreibt Le Monde. Zwei Tage später starb er an seinen Verletzungen. War es ein „Lynchmord“, wie die Bewegung Némésis es beschreibt?

Sie wirft der linksextremen Gruppe Jeune Garde vor, für den Tod von Quentin D. verantwortlich zu sein. Die Jeune Garde war erst im vergangenen Sommer von der französischen Regierung verboten worden, legte aber Berufung ein. Die rechte Sonntagszeitung Journal du Dimanche titelt auf ihrer ersten Seite jetzt groß: „Die extreme Linke tötet“. Auch Justizminister Gérald Darmanin mochte keine weiteren Erkenntnisse der Ermittler abwarten. „Ganz offensichtlich war es die Ultralinke, die getötet hat“, sagte er.

Der Vorfall überschattet den Wahlkampf für die Gemeindewahlen Mitte März. Sie gelten als Test für die französische Präsidentenwahl 2027, bei der Marine Le Pens rechtsextremer Rassemblement National als großer Favorit aufscheint – zumindest zeigen das aktuelle Umfragen. Für den Sonntag wurden in Lyon alle politischen Veranstaltungen abgesagt aus Sorge, es könnte zu neuen Zusammenstößen kommen. Die extreme Rechte und die radikale Linke Frankreichs werfen sich schon lang gegenseitig vor, die je größere Gefahr für das Land zu sein.

„In dieser Republik“, schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X, „wird keine Sache, keine Ideologie, jemals rechtfertigen, jemanden zu töten.“ Auch er rief nach der „unerhörten Gewalt“ alle auf, „Ruhe“ zu bewahren und „Respekt“ für einander zu zeigen.