„Er hat unsere Zukunft in eine Hölle verwandelt“

Von Bernd Dörries

Anwar sagt, er habe es auf einer Hochzeit erfahren, die Leute hätten gar nicht gewusst, was sie nun machen sollten, das Brautpaar fotografieren mit ihren Telefonen, oder auf die Bildschirme schauen, um die Nachrichten zu lesen. „Manche haben gelacht vor Freude, manche haben gesagt, dass das nur ein Trick der Israelis ist.“ Und was glaubt er selbst? „Dass Jahia Sinwar tot ist, und ich weine ihm nicht nach. Er hat unsere Zukunft in eine Hölle verwandelt. Er und die Israelis.“