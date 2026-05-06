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MeinungBaden-WürttembergHagels Mann fürs Grobe schult um

Von Roland Muschel

Lesezeit: 2 Min.

Tobias Vogt spricht beim CDU-Landesparteitag in Heidelberg im Dezember 2025. Damals war er noch Generalsekretär.
Tobias Vogt spricht beim CDU-Landesparteitag in Heidelberg im Dezember 2025. Damals war er noch Generalsekretär. Bernd Weißbrod/dpa

Tobias Vogt attackierte als Generalsekretär der CDU-Baden-Württemberg gerne die Grünen. Nun soll er als Fraktionschef für eine stabile Koalition mit genau dieser Partei Sorge tragen.

Tobias Vogt hat sich bislang nicht als Mann der sanften Töne hervorgetan. Das war auch nicht unbedingt sein Jobprofil. Den Posten als Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg interpretierte er vielmehr klassisch: lieber einmal mehr auf den Gegner eindreschen als eine offene Flanke riskieren. Auf seinem Schreibtisch in der CDU-Landesgeschäftsstelle hatte Vogt sogar Boxhandschuhe liegen. Diese waren ein Geschenk des CDU-Landeschefs Manuel Hagel zu Vogts Einstand als Generalsekretär und damit auch ein Auftrag. Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann hat Tobias Vogt ein gewisses Faible für den harten politischen Schlagabtausch entwickelt. Jedenfalls drosch er auch noch auf Cem Özdemir ein, als der Wahlkampf eigentlich schon vorbei war. Am Tag nach der Wahl attestierte er dem grünen Last-Minute-Sieger noch eine „herablassende Arroganz“.

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