Von Dominik Prantl

Vor wenigen Wochen offenbarte Franz Hörl, Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordneter und bislang kaum als Öko-Unternehmer oder Klimawandel-Mahner in Erscheinung getretener Seilbahnbetreiber, im Gespräch mit der Presseagentur APA einen überraschenden Zukunftsplan: Er wolle im kommenden Frühjahr in seinem Skigebiet im Zillertal drei Windräder errichten. Denn: "Es reden immer alle nur g'scheit daher. Aber der Praxistest steht aus. Den will ich nun liefern", so Hörl. Etliche Zeitungen schrieben anschließend vom "Windräder-Pionier".