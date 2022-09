SZ-Podcast "The Great Firewall"

Die siebte Folge der neuen Podcast-Serie "The Great Firewall".

Tiktok ist eine der erfolgreichsten Social-Media-Apps weltweit. Immer wieder steht die Plattform wegen Zensurvorwürfen in der Kritik - zurecht? Die siebte Folge der neuen SZ-Podcast-Serie.

von Antonia Franz und Lea Sahay

Werden auf Tiktok ähnlich wie im chinesischen Netz unliebsame Inhalte einfach zensiert? Solche Vorwürfe gab es in den letzten Jahren immer wieder gegen die chinesische App. Was steckt dahinter? Und was steht auf dem Spiel, wenn das chinesische Verständnis von Internet weltweit Einfluss nimmt?

