EU-Kommission und US-Regierung verbieten die App auf ihren Mitarbeiterhandys: Sensible Daten könnten in die Hände Chinas geraten. Muss bald auch Karl Lauterbach aufhören, auf Tiktok zu posten? Die Bundesregierung ist noch nicht zu einem Verbot bereit.

Von Christoph Koopmann und Florian Müller, München/Peking

Mit Tanzchoreografie ist Karl Lauterbach auf Tiktok bisher nicht aufgefallen. Dabei gäbe es da sicher humoristisches Potenzial zu heben und vor allem Klickzahlen, wenn man sich etwa seine selbstironischen Auftritte in Einspielern der "Heute Show" vergegenwärtigt. Stattdessen erklärt der Bundesgesundheitsminister auf Tiktok im Ton eher nüchtern, warum die neue Krankenhausreform nötig sei: "Das strukturelle Defizit der Kliniken ist einfach zu groß." Gut, im Wording womöglich leicht vorbeigeschrammt an der Zielgruppe auf der Kurzvideoplattform, die sonst eben mit Tanzvideos und anderen lustigen Clips 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland mehr oder weniger süchtig macht. Zugunsten von Lauterbach lässt sich anführen: Immerhin bemüht sich sein Ministerium, junge Leute zu erreichen. Nur wie lange noch?