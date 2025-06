Von Marie Gundlach

Für sehr einfache Probleme gibt es im Internet oft umständliche Lösungen. In einem Video versucht etwa jemand, mit einem Messer eine Banane zu schälen, das Ergebnis: Die Hälfte der Banane landet mit der Schale im Müll. Auftritt Khaby Lame. Der junge Mann sitzt in seiner Wohnung, auf der Stereoanlage hinter ihm liegt ein zusammengeknülltes T-Shirt, im Hintergrund hört man den Fernseher. In seiner Hand hält er eine Banane, die er anschließend so schält, wie es wohl jeder Mensch tun würde. Mit Nachdruck deutet er auf das Endergebnis, dazu ein leichtes Kopfschütteln und ein Blick, der sagt: „Es ist wirklich nicht so schwer, Leute.“ Dann ist das kurze Video auch schon vorbei.