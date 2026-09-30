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Äthiopien„Es ist das Wiederaufleben eines Traumas“

Lesezeit: 4 Min.

Kämpfer der Tigray People's Liberation Front (TPLF) im September in Mek’ele, der Regionalhauptstadt Tigrays.
Kämpfer der Tigray People's Liberation Front (TPLF) im September in Mek’ele, der Regionalhauptstadt Tigrays.
AFP

Der deutsche Historiker Wolbert Smidt lebt im äthiopischen Tigray, wo vier Jahre nach Kriegsende wieder gekämpft wird. Ein Gespräch über die Angst der Menschen vor einer neuen Hungersnot und die Ursachen des Konflikts.

Interview von Paul Munzinger, Kapstadt

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In Tigray und benachbarten Gebieten im Norden Äthiopiens wird wieder gekämpft, nur vier Jahre nach dem Ende eines verheerenden Krieges mit bis zu 600 000 Toten. Erneut stehen sich Truppen der von der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) geführten Regionalregierung und der äthiopischen Bundesregierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed gegenüber. Menschen in Tigray zu erreichen ist kaum möglich, Internet und Telefone sind lahmgelegt. Doch einer geht ran: Wolbert Smidt. Der 60-jährige Deutsche lebt seit 2010 in Tigray, wo er als Ethnohistoriker an der Universität der Regionalhauptstadt Mek’ele lehrt.

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Äthiopien hat den letzten Krieg noch gar nicht wirklich verarbeitet, da droht schon der nächste. Der ehemalige Soldat Hailesilassie Mahari weiß nur eines: Diesmal will er am Gemetzel in seiner Heimat Tigray nicht beteiligt sein.

SZ PlusVon Paul Munzinger

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