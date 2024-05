Von Michael Bauchmüller, Berlin

Das Leben einer Kuh kann trist sein. Monate am Stück verbringen manche von ihnen im Stall, von einer Weide können sie nur träumen. Herumlaufen können sie auch nicht, denn sie stehen am Strick oder an einer Kette - in Anbindehaltung. Rund jeder zehnten Milchkuh ergeht es so, nach Zahlen des bundeseigenen Thünen-Instituts waren das im Jahr 2020 noch mehr als 400 000 Tiere. Doch die Praxis soll enden.