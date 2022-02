Von Thomas Hahn, Tokio

Alles kann dieser Tage politisch wertvoll sein für Yoon Suk-yeol, also auch seine Tierliebe. Der 61-jährige Ex-Generalstaatsanwalt von der konservativen Oppositionspartei PPP will am 9. März Präsident von Südkorea werden. Im Wahlkampf gegen Lee Jae-myung von der regierenden Demokratischen Partei braucht er jede Sympathie. Tierschutz ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Und Yoon besitzt vier Hunde sowie drei Katzen. Logisch, dass er sich dieser Tage für die Rechte von Vierbeinern einsetzt.

Aber unkompliziert ist das Thema nicht für ihn als Mann des konservativen Lagers. Das hat damit zu tun, dass man Hunde in Südkorea auch ganz gerne isst.

Einerseits will Yoon den Stadtmenschen gefallen, die ihre Hunde als Haus- und Schoßtier lieben. Andererseits leben die meisten konservativen Stammwähler auf dem Land, und dort halten viele die Schlachtung und den Verzehr von koreanischen Jindos und Dosas für einen unersetzlichen Teil der Esskultur. Kein Wunder, dass Yoon Suk-jeol bisher der einzige Präsidentschaftskandidat ist, der noch nicht die Abschaffung des Hundefleisch-Handels versprochen hat. Vergangenen Oktober, als er in der PPP um den Rang des Spitzenkandidaten kämpfte, sagte er sogar, Schlachthunde seien eine andere Kategorie als Haushunde.

Die Zeiten sind vorbei, in denen man in Südkorea mit solchen Sprüchen die Mehrheitsmeinung trifft. Einige Restaurants haben zwar immer noch die Hundefleischsuppe Bosintang auf der Speisekarte. Das Gesetz ist weder für noch ausdrücklich gegen den Hundefleisch-Handel. Und die Verfechter demonstrieren selbstbewusst für ihre Sache. Aber sehr stark ist die Hundefleisch-Szene nicht.

Hunde waren einst eine Proteinquelle für Menschen in ärmeren Gebieten. Heute ist Südkorea kein mittelloses Agrarland mehr, sondern stolz auf seinen Überfluss und interessiert an westlichen Maßstäben. Schon lange kommt Kritik von internationalen Tierschützerinnen und Tierschützern, auch von prominenten wie Brigitte Bardot oder Kim Basinger. Umfragen zeigen, dass nur noch eine Minderheit Hundefleisch isst. Für viele Landwirte lohnt sich die Produktion nicht mehr. Andere Hundeschlachthöfe wurden von der Polizei geschlossen.

Auch sonst will Südkorea beim Tierschutz Zeichen setzen. Im September 2021 billigte die Regierung einen Gesetzentwurf, der klarstellt: "Tiere sind keine Dinge." Noch gelten Tiere in Südkorea nicht viel mehr als Möbelstücke. Sollte das Parlament dem Gesetz zustimmen, bekommen sie ein Recht auf den Schutz ihres Lebens. Das haben Tiere nicht in vielen Nationen.

Yoon Suk-yeol weiß also, was er zu tun hat. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Lee Jae-myung und die Bewerber der kleineren Parteien fordern alle mehr Wohlfahrt fürs Tier. Yoon auch. Außerdem hat er kürzlich eine Einrichtung für Blindenhunde besucht und demonstrativ getrauert, als bekannt wurde, dass bei Dreharbeiten ein Pferd gestorben war.

Aber beim Thema Hundefleisch ist er in der Klemme. Was soll er tun, wenn er im Wahlkampf bei netten Bauern plötzlich vor einem duftenden Teller Bosintang sitzt?