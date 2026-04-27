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TierwohlDie EU sagt der „Welpenmafia“ den Kampf an

Lesezeit: 3 Min.

Grausame Aufzucht, astronomische Preise: geschmuggelte Welpen, die von der Polizei vor einigen Jahren in Bayern entdeckt wurden.
Grausame Aufzucht, astronomische Preise: geschmuggelte Welpen, die von der Polizei vor einigen Jahren in Bayern entdeckt wurden. Grenzpolizeiinspektion Selb/DPA

Mit einer Chip-Pflicht will die EU Hunde und Katzen besser vor Quälerei schützen. Das Gesetz soll nicht nur den Tieren zugutekommen, sondern auch den Menschen.

Von Josef Kelnberger, Straßburg

Im Jahr 2020 hat die Europäische Union angekündigt, die Tierschutzgesetze in der EU auf breiter Front zu verschärfen. Kühe, Schweine, Hühner sollten besser behandelt werden, hieß es damals. Der Grüne Deal mit seinen ökologischen und tierschützerischen Anliegen stand hoch im Kurs.

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