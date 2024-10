Wochenlang werden zwei deutsche Tiertransporte an der türkischen Grenze festgehalten. Sie können nicht vor und nicht zurück. Am Ende sterben alle Tiere – weil Behörden versagten und Regeln sind, wie sie sind.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Der Horror beginnt, soweit es sich rekonstruieren lässt, am 12. September, einem Donnerstag. Im Süden Brandenburgs brechen zwei Lastwagen auf in Richtung Türkei. An Bord: 69 trächtige Färsen – junge Rinder aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die ihr erstes Kalb erwarten. Die Fahrer haben alle nötigen Papiere beisammen, darunter auch eine Bescheinigung der Veterinäre des brandenburgischen Landkreises Elbe-Elster. Das Amt sieht offenbar kein Problem, auch nicht mit Tierseuchen. Ein grauenvoller Irrtum.