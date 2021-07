Von David Pfeifer

Detailansicht öffnen Erst gerettet, dann zurück bei seinem Besitzer: Ein Löwe als Haustier in Kambodscha. (Foto: CINDY LIU/REUTERS)

Die Geschichte der Haustierhaltung ist auch eine Kulturgeschichte der Selbstdarstellung. Denn wenn man heute nicht mehr in Umständen lebt, in denen man einen Hund braucht, um das Haus zu bewachen, oder ein Pferd, um das Feld zu bestellen, wird ein domestiziertes Tier zum verlängerten Ausdruck von Wesen und Charakter der Halterin oder des Halters, um nicht zu sagen: zu Lifestyle. Saddam Hussein beispielsweise hielt sich quasi einen Privatzoo, der nach seiner Entmachtung aufgelöst werden musste. Und Mike Tyson war nicht der erste Boxweltmeister, der privat einen Tiger besaß - vermutlich um gleichzeitig Wohlstand und Wildheit zu demonstrieren.

In Phnom Penh wurde nun vor wenigen Tagen ein Mann seinen Hauslöwen los - die Behörden beschlagnahmten das Tier und brachten es in ein Wildtierrettungszentrum. Dem 18 Monate alten Tier waren die Klauen gekürzt und die Zähne gezogen worden, sodass er für seinen Besitzer nicht mehr gefährlich, aber immer noch prächtig anzusehen war. Herausgekommen war die ganze Sache natürlich durch Selbstdarstellung: Der Mann, ein Chinese, der in Kambodscha lebt, hatte Bilder und Clips von sich und dem Tier in den sozialen Medien geteilt. Sonst ist nicht viel über den Besitzer bekannt, auf dem Video kann man sehen, dass es sich bei dem Löwen eher um ein Villa- als um ein Haustier handelt. Auch dieser Lifestyle ist in der Menschheitsgeschichte verankert, die Maharadschas etwa hielten in ihren Palästen gerne Tiere, die sonst am oberen Ende der Nahrungskette zu finden waren, Elefanten, Löwen, Tiger, Schlangen. Einfach weil sie konnten.

In den USA leben mehr Tiger in Gefangenschaft als im Rest der Welt in Freiheit

Die Organisation Wildlife Animals hatte die Rettung des Löwen vorangetrieben, denn das Ganze hat einen traurigen Hintergrund: 100 Millionen wilder Tiere werden jedes Jahr auf der Welt gehandelt. Auch der Löwe kam aus Übersee. Im vergangenen Jahr war die Netflix-Show um den irren "Tiger King" überaus erfolgreich, ein Mann, der mit Dutzenden Tigern zusammenlebte und den man für exotischer hielt als seine Tiere. Doch der Animal Defense Fund gibt an, dass in den USA derzeit mehr Tiger in Gefangenschaft leben als im Rest der Welt in Freiheit.

Mit mangelnder Liebe zum Tier hat solches Verhalten eher nichts zu tun, eher mit mangelnder Intelligenz. Mike Tyson machte sich später immerhin über seine Leidenschaft für Großkatzen lustig, im Film "The Hangover". Der Besitzer des Löwen in Phnom Penh hingegen verstand die Aufregung nicht so recht, "ich fühle mich sehr glücklich, sehr berührt ... ich hatte nicht erwartet, ihn zurückzubekommen" sagte er der Agentur Agence France-Press (AFP), als das Tier wieder bei ihm war. Vermutet wird nun eine Intervention von chinesischer Seite, nachdem sich sogar Kambodschas Premierminister Hun Sen in die Sache eingeschaltet hatte.

Und hier liegt auch das Problem: In vielen Ländern ist Wildtierhandel nicht verboten, und ein Haustier, egal welcher Wirbellänge, wird als Gegenstand betrachtet, so wie ein teures Möbelstück oder ein Gemälde, weswegen Tierschutzorganisationen schon seit Jahren fordern, dass es beispielsweise bei den Vereinten Nationen eine Kommission für Tierrechte geben sollte. Um sie besser schützen zu können vor dem einen Lebewesen, dass sich einsam an die Spitze der Nahrungskette gesetzt hat, dem Menschen.