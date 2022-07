2019: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort im Kleinen Tiergarten.

Russland wollte offenbar den in Deutschland inhaftierten Tiergartenmörder in einen möglichen Gefangenenaustausch mit den USA mit einbeziehen und frei bekommen.

Von Daniel Brössler, Berlin

Aufmerksame Leser der regimetreuen russischen Zeitung Iswestija müssten am Wochenende über den Namen Wadim Krasikow gestolpert sein. In ihrer Online-Ausgabe berichtete die Zeitung über die Entwicklungen in den russisch-amerikanischen Verhandlungen über einen Gefangenaustausch, durch den die USA die Basketballerin Brittney Griner und den der Spionage beschuldigten amerikanischen Staatsbürger Paul Whelan freizubekommen versuchen.