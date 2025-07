Der Dalai Lama, das spirituelle Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, hat seinen 90. Geburtstag mit anderen Exil-Tibetern an seinem Wohnsitz im Norden Indiens begangen. Zu den Gästen in der Tempelanlage in Dharamsala zählten Vertreter der indischen Regierung, Diplomaten verschiedener Länder und Prominente wie der Hollywood-Star Richard Gere. Seine Aufgabe sei es, den Menschen zu dienen und die Lehren Buddhas zu verbreiten, sagte der Dalai Lama laut einer Übersetzung seines Archivs aus dem Tibetischen. Wenige Tage zuvor hatte der Dalai Lama die Weichen für seine Nachfolge gestellt und seine Wiedergeburt angekündigt. Zugleich betonte er die Unabhängigkeit von China, das Tibet kontrolliert, bei der Auswahl des neuen Dalai Lama. Peking hatte die Ankündigung kritisiert und das Recht für sich beansprucht, über seine Reinkarnation zu entscheiden.