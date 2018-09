27. September 2018, 18:55 Uhr Thyssenkrupp Zerschlagen

Von Ulrich Schäfer

An der Ruhr geht die Ära eines stolzen Industriekonzerns zu Ende, der im Guten wie im Schlechten die deutsche Geschichte geprägt hat: Thyssenkrupp wird aufgespalten. So wollen es der amtierende Vorstand, die wichtigsten Aktionäre und die entscheidenden Kräfte im Aufsichtsrat. Sie haben sich durchgesetzt in einem gnadenlosen Machtkampf, der im Frühsommer die bisherigen Führungsleute zum Rückzug nötigte.

Heinrich Hiesinger, der langjährige Vorstandsvorsitzende, und Ulrich Lehner, der Aufsichtsratsvorsitzende, haben damals kurz nacheinander hingeworfen, weil sie den Rückhalt der wichtigsten Eigentümer verloren hatten. Hiesinger hatte bis zuletzt versucht, Thyssenkrupp als Ganzes zu erhalten; doch aggressive Investoren hielten das für einen Fehler; sie erhofften sich eine höhere Rendite, wenn Thyssenkrupp zerschlagen wird.

Die Börse hat jenen, die Thyssenkrupp aufspalten wollen, am Donnerstag scheinbar recht gegeben. Der Kurs sprang um zeitweise 15 Prozent. Doch das ist noch lange keine Gewähr dafür, dass die Entscheidung richtig ist. Hiesinger jedenfalls hatte eine Vision, er wollte Thyssenkrupp, den einstigen Stahlriesen, zu einem modernen, digitalen Industriekonzern entwickeln. Wofür die beiden neuen Firmen und deren Führung stehen, muss sich erst noch zeigen.