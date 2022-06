Von Iris Mayer, Leipzig

Ein politischer Eklat um den Ausbau der Windenergie in Thüringen ist vorerst abgewendet. Am Donnerstag beantragte die CDU-Landtagsfraktion, den umstrittenen Gesetzentwurf für eine 1000-Meter-Abstandsregel von Windrädern zu Wohngebäuden auf Juli zu verschieben. Zuvor hatten sich Fraktionschef Mario Voigt (CDU) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf einen Kompromiss verständigt. Nun will man sich an einer bereits beschlossenen Regelung in Brandenburg orientieren: demnach bleibt die 1000-Meter-Regel im Gesetzentwurf, wird aber um eine Öffnungsklausel und eine Regelung für alte Windräder ergänzt.

Ursprünglich sollte der Landtag am Freitag über den Vorschlag der CDU abstimmen, die dann erstmals in der laufenden Legislaturperiode mit den Stimmen der AfD und der FDP einen Gesetzentwurf beschlossen hätte. Das hatte zu massiver Kritik von Rot-Rot-Grün, aber auch der Bundespolitik geführt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnte in Anspielung auf den AfD-Landeschef vor einer "Gesetzesmehrheit von Höckes Gnaden" und sah "die Autorität von CDU-Chef Friedrich Merz herausgefordert". Dieser hatte immer erklärt, es müsse eine Brandmauer zur AfD geben, mit Blick auf die Lage in Erfurt aber auch abgewiegelt: "Wir können nicht jeden Antrag, den wir in der Sache für richtig halten, davon abhängig machen, ob die AfD dem zustimmt oder nicht". Merz trat am Mittwoch im thüringischen Sonneberg auf und zeigte sich ob des Kompromisses erleichtert. Fraktionschef Voigt habe bewiesen, dass die CDU auch aus der Opposition etwas erreichen könne und zwar ohne AfD oder FDP. Die AfD wird in Thüringen wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet. Linken, SPD und Grünen fehlen im Thüringer Landtag vier Stimmen für eine eigene Mehrheit.

Ruhe ist allerdings beim Thema Windkraft in den kommenden Wochen nicht garantiert. Die mitregierenden Grünen zeigten sich überrumpelt von Ramelows plötzlichem Schwenk. Der Vorschlag sei nicht abgestimmt gewesen, hieß es.