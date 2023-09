In die Stichwahl war Prophet als Favorit gegangen: Im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen hatte er 42,1 Prozent der Stimmen geholt, Buchmann nur 23,7 Prozent. Um als Oberbürgermeister gewählt zu sein, benötigt man 50 Prozent der Stimmen.

Die AfD, die in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird, hatte gehofft, dass sie in Nordhausen erstmals einen Oberbürgermeister stellen könnte. Das ist ihr nicht gelungen. Den nächsten Anlauf nimmt sie in zwei Wochen in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt: Dort kommt es nach Angaben der Stadt zu einer OB-Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten Henning Dornack, der den ersten Durchgang am Sonntag mit 33,8 Prozent für sich entschied, und dem CDU-Amtsinhaber Armin Schenk (29,1 Prozent).

Im südthüringischen Sonneberg hatte die AfD im Juni erstmals eine Landratswahl gewonnen, im Juli die Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg kommt die rechte Partei in repräsentativen Umfragen auf Werte von mehr als 30 Prozent - in diesen drei Ländern werden im kommenden Jahr neue Landtage gewählt.

Nordhausens Wahl wurde international beachtet, auch weil dort eine Gedenkstätte an das Konzentrationslager Mittelbau-Dora der Nationalsozialisten erinnert. Dorthin waren im Zweiten Weltkrieg Zehntausende Menschen aus Europa von den Nazis verschleppt worden - viele von ihnen mussten in unterirdischen Stollen unter menschenverachtenden Bedingungen Waffen bauen, viele starben.

Vor der Wahl sagte Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora: Die Wahl eines AfD-Kandidaten mit einem geschichtsrevisionistischen Weltbild wäre "ein Desaster für unsere Beziehungen zu den Überlebenden, da steht enorm viel Vertrauen auf dem Spiel". Und: "Mehrere haben schon angekündigt, nicht mehr nach Nordhausen zu kommen, wenn hier die AfD regiert."

In einem mit "Jörg Prophet" unterschriebenen Blog-Eintrag werden die US-Truppen, die das KZ befreiten, auf eine Stufe mit den Nationalsozialisten gestellt. Sie hätten sich geholt, "was sie scheinbar antrieb: Vorsprung durch Inbesitznahme von Technologien des Tötens, um die eigene Stellung in der Welt zu sichern", heißt es in dem Text.

Die Wahl in der Kreisstadt hatte freilich eine spezielle Ausgangslage: Amtsinhaber Buchmann ist umstritten, die Wahl stand auch unter dem Eindruck interner Streitigkeiten und persönlicher Auseinandersetzungen. Im Frühjahr war Buchmann vorläufig von seinem Amt suspendiert worden, nach einem Verwaltungsgerichtsentscheid ist er seit August wieder im Amt. Seit Monaten läuft ein Disziplinarverfahren wegen Mobbings gegen ihn, 14 Pflichtverstöße lastete ihm die Dienstaufsicht des Landratsamtes an. Buchmanns Verhältnis zu seiner sozialdemokratischen Stellvertreterin wie auch zum Landrat ist zerrüttet. Unterstützt wurde der Bürgermeister, der früher Grünen-Mitglied war, von den Grünen, der Linken sowie einzelnen SPD-Mitgliedern.