Der Thüringer Landtag hat den FDP-Politiker Thomas Kemmerich überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow fiel durch. Kemmerich war erst zum dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit reicht, angetreten und wohl mit den Stimmen der CDU, AfD und FDP gewählt worden.

45 Abgeordnete stimmten für Kemmerich, 44 für Ramelow und null für den von der AfD vorgeschlagenen parteilosen Christoph Kindervater. Eine Person enthielt sich in der geheimen Abstimmung.

Der Liberale ist der erste Ministerpräsident, der wohl mit Stimmen der AfD gewählt wurde. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warf CDU und FDP vor, einen "unverzeihlichen Dammbruch" ausgelöst zu haben, Juso-Chef Kevin Kühnert sprach von einem Tabubruch. Auch Linken-Chef Bernd Diexinger kritisierte die CDU und FDP scharf. FDP-Vize Wolfgang Kubicki und die Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, Dorothee Bär (CSU), gratulierten Kemmerich.

Ein historischer Bruch: zwei bürgerlich-demokratische Parteien konspirieren mit der rechtsextremen Höcke-AfD. Ein abgezocktes Spiel, dass die Demokratie der Lächerlichkeit preis gibt. #Thueringen — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) February 5, 2020

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Eine Mehrheitsregierung in Thüringen klappt nur mit Beteiligung der AfD oder der Linken. Mit der AfD will die CDU nicht zusammenarbeiten, wie Landeschef Mike Mohring nach der Wahl sagte. Kemmerich müsse deutlich machen, "dass es keine Koalition mit der AfD gibt". Allerdings gab es auch Stimmen, die sich für eine Annäherung aussprachen.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke sagte, seine Partei sei angetreten, den bisherigen Ministerpräsidenten und Linke-Politiker Bodo Ramelow in den Ruhestand zu schicken. "Deswegen haben wir die Wahl heute so getätigt wie wir sie getätigt haben", sagte Höcke. Die AfD hat ihren eigenen Kandidaten Kindervater auch im dritten Wahlgang aufgestellt, ihm aber keine Stimme gegeben, sondern wohl geschlossen für den FDP-Kandidaten gestimmt. Die Landesvorsitzende der Linken Susanne Hennig-Wellsow hatte kurz vor der Abstimmung vor einer "Finte" der AfD-Fraktion gewarnt.

Kemmerich erst zweiter FDP-Ministerpräsident

Kemmerich hatte bereits zuvor angekündigt, sich zur Wahl aufstellen zu lassen, sollte es zur dritten Wahlrunde kommen. Er ist erst der zweite FDP-Ministerpräsident in einem Bundesland. Der erste, Reinhold Maier, der in der Nachkriegszeit in Baden-Württemberg regierte. Das ehemalige Bundestagsmitglied sieht sich selbst als Kandidat der "bürgerlichen Mitte" und führte die FDP bei der Landtagswahl im Oktober 2019 wieder zurück in den Landtag - wenn auch mit einem knappen Ergebnis. Der 54-Jährige ist seit 2005 Landeschef, im Landtag führt er die fünfköpfige Fraktion.

Ramelow wollte Thüringen mit einer Minderheitenregierung aus Linken, SPD und Grünen regieren. Das Bündnis hatte bei der Wahl im Oktober 2019 seine Mehrheit verloren und kommt im Landtag nur noch auf 42 der 90 Mandate. Für die absolute Mehrheit waren 46 Stimmen nötig.

Um im ersten und zweiten Wahlgang gewählt zu werden, hätten die Kandidaten die absolute Mehrheit gebraucht. In seinem Bündnis fehlen Ramelow dafür vier Stimmen, Linke, SPD und Grüne kommen zusammen auf 42 Mandate, die AfD hat 22 Sitze. Für die absolute Mehrheit brauchen die Kandidaten 46 Stimmen. Im ersten Wahlgang erhielt Ramelow 43 Stimmen, der Kandidat Kindervater 25. Alle 90 Stimmen waren gültig, 22 Abgeordnete enthielten sich. Im zweiten Wahlgang stimmten 44 Abgeordnete für Ramelow, 22 für Kindervater. In dieser Runde gab es 24 Enthaltungen.