Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ( CDU ) soll nach Angaben der Staatskanzlei in Erfurt seinen Doktortitel verlieren. Dies habe die Technische Universität Chemnitz der Anwaltskanzlei von Voigt mitgeteilt, sagte eine Regierungssprecherin. Sie kündigte außerdem an, dass der Regierungschef dagegen klagen wolle. Die Entscheidung der Universität sei für Voigt nicht nachvollziehbar. „Der wissenschaftliche Kern meiner Arbeit ist von den Vorwürfen nicht betroffen“, schreibt Voigt in einer Pressemitteilung. Er verstehe nicht, warum die Universität ihrem eigenen Gutachten nicht folge, so der Politiker.

Jedenfalls hat Voigt nicht vor zurückzutreten; er schreibt in seiner Stellungnahme: „Unabhängig von diesem Verfahren, das seinen Gang nehmen wird, konzentriere ich mich weiterhin mit voller Kraft auf meine Arbeit als Ministerpräsident des Freistaats Thüringen.“

Ich vertraue darauf, dass das Verwaltungsgericht die rechtlichen Fragen und die Bewertung des wissenschaftlichen Kerns meiner Arbeit objektiv klärt. Mario Voigt, Ministerpräsident in Thüringen

Mario Voigt wurde im Jahr 2008 mit der – größtenteils in den USA erstellten – Doktorarbeit „Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. George W. Bush gegen John F. Kerry“ promoviert. Im August 2024 waren Vorwürfe bekannt geworden, wonach er Teile seiner Doktorarbeit nicht selbst geschrieben habe. Voigt, der damals Thüringer CDU-Vorsitzender, aber noch nicht Regierungschef war, hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. Der daraufhin von der Universität eigens eingeschaltete unabhängige Sachverständige habe „eindeutig bestätigt, dass meine Dissertation den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht“, erklärte Voigt am Mittwoch.

Die von der Fakultät beanstandeten Stellen beziehen sich laut Voigts Stellungnahme auf 2,58 Prozent der Wörter der Arbeit. Weder er selbst noch die drei ursprünglichen Gutachter seiner Dissertation wurden im Verfahren persönlich angehört. „Ich vertraue darauf, dass das Verwaltungsgericht die rechtlichen Fragen und die Bewertung des wissenschaftlichen Kerns meiner Arbeit objektiv klärt“, betonte Voigt abschließend. Beigefügt hat er seiner Erklärung eine rechtliche Stellungnahme einer Anwaltskanzlei, die ausführlich darlegt, dass vor dem Hintergrund zahlreicher Verfahrensfehler, mangelhafter Tatbestandsaufklärung und Ermessensfehler die Entscheidung der TU Chemnitz rechtlich nicht haltbar sei.