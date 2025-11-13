Wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sind Räume eines AfD-Lokalpolitikers in Ilmenau durchsucht worden. Zur Sicherung von Beweismitteln wurden die Wohnung des Mannes sowie zwei weitere Objekte durchsucht, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Jena bestätigte. Eine Festnahme sei nicht geplant gewesen, so der Sprecher. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer geplanten Entführung des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD).Gegen den AfD-Politiker laufe ein Ermittlungsverfahren der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft, da er in Verdacht stehe, die sogenannte „Kaiserreichsgruppe“ unterstützt zu haben, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen liefen unter anderem auch wegen des Verdachts der Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund. Wie der Sender MDR berichtet, soll es sich bei dem Verdächtigen um einen AfD-Stadtrat aus Ilmenau handeln. Die sogenannte „Kaiserreichsgruppe“ ist eine rechtsterroristische Vereinigung, die Sprengstoffanschläge auf die Energieversorgung und die Entführung von Lauterbach geplant hatte. Im März dieses Jahres verurteilte das Oberlandesgericht Koblenz vier Rädelsführer der Gruppe zu mehrjährigen Haftstrafen.