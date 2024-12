Thüringen:SPD stimmt für Brombeerkoalition mit CDU und BSW

Die SPD in Thüringen hat bei einer Mitgliederbefragung für eine Koalition mit der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gestimmt. Das teilten die Sozialdemokraten in Erfurt mit. Thüringen bekommt damit die erste sogenannte Brombeerkoalition in Deutschland. Die Parteitage von CDU und BSW haben dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt, weswegen sich CDU-Chef Mario Voigt am Donnerstag im Landtag der Ministerpräsidentenwahl stellen dürfte.