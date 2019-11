Eine Verfassungsklage der Thüringer AfD gegen ihre öffentliche Einstufung als Prüffall des Verfassungsschutzes ist unzulässig. Das entschieden Thüringens Verfassungsrichter am Mittwoch in Weimar. Sie seien für die Klage nicht zuständig. Die AfD hatte gegen den Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, sowie Innenminister Georg Maier (SPD) geklagt. Kramer hatte die AfD vor einem Jahr zum "Prüffall" erklärt - einer Vorstufe zu einer möglichen Beobachtung wegen extremistischer Tendenzen. Innenminister Maier widersprach dieser Einschätzung nicht. Die AfD sah darin einen unzulässigen Eingriff in ihre Rechte als Partei. AfD-Landeschef Björn Höcke erklärte, seine Partei habe auch beim Verwaltungsgericht in Weimar Klage eingereicht. Das Verwaltungsgericht Köln hatte im Februar 2019 einem Eilantrag der Bundespartei stattgegeben, wonach der Verfassungsschutz die AfD nicht öffentlich als "Prüffall" bezeichnen darf.