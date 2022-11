Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will bei der kommenden Landtagswahl 2024 im Freistaat erneut als Spitzenkandidat der Linken antreten. Wenn die Gremien seiner Partei zustimmten, wolle er dem Land ein Angebot machen, sagte er dem Spiegel. Die Thüringer Linke berät am 26. November über Ramelows mögliche Spitzenkandidatur. Der 66-Jährige sagte dem Spiegel, es schrecke ihn nicht, dass die AfD in Thüringen in Umfragen derzeit stärkste Kraft ist. "Es motiviert mich." Ramelow ist bislang der einzige Linke-Regierungschef in Deutschland.