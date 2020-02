Bodo Ramelow ist in der ersten Runde der Wahl des Ministerpräsidenten durchgefallen. Auch der parteilose Kandidat, Christoph Kindervater, erhielt wie erwartet nicht die absolute Mehrheit im Thüringer Landtag. Kindervater ist von der AfD vorgeschlagen worden. Für die Kandidaten geht es nach einer Unterbrechung, die die AfD beantragt hat, in den zweiten Wahlgang.

Ramelow will mit seiner bisherigen rot-rot-grünen Regierung weiterregieren. Allerdings hat das Bündnis bei der Wahl im Oktober 2019 die Mehrheit verloren. Linke, SPD und Grüne haben bereits einen Koalitionsvertrag für eine Minderheitsregierung ausgearbeitet.

Um im ersten und zweiten Wahlgang gewählt zu werden, braucht ein Kandidat die absolute Mehrheit. In seinem Bündnis fehlen Ramelow dafür vier Stimmen, Linke, SPD und Grüne kommen zusammen auf 42 Mandate. Im ersten Wahlgang erhielt Ramelow 43 Stimmen, der Kandidat Kindervater 25. Die AfD hat 22 Sitze im Landtag. Alle 90 Stimmen waren gültig. Für die absolute Mehrheit brauchen die Kandidaten 46 Stimmen.

Die Abgeordneten der CDU hatte in den vergangenen Wochen darüber gestritten, ob sie den Linken Ramelow unterstützen sollen. Seine Ablösung war eigentlich eines der wichtigsten Wahlkampfziele. Allerdings brauch es in Thüringen für eine Mehrheit entweder die Linke oder die AfD. Mit Letzterer will die CDU nicht zusammenarbeiten, allerdings gab es auch Stimmen, die sich für eine Annäherung aussprachen.

Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Ramelow dürfte mit seinen 42 Stimmen von Linken, SPD und Grünen wohl vor dem Kandidaten der AfD liegen. Allerdings könnte im dritten Wahlgang noch ein weiterer Bewerber dazukommen: Thomas Kemmerich (FDP) hat bereits angekündigt, sich zur Wahl aufstellen zu lassen, sollte die Abstimmung in die dritte Runde gehen.