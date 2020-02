Erneut ist es im kleinen Thüringen zu einer großen Überraschung gekommen: Bodo Ramelow (Linke) will sich wohl nicht wie ursprünglich geplant für eine erneute Wahl des Ministerpräsidenten zur Verfügung stellen. Stattdessen soll der Ex-Regierungschef die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als Übergangskandidatin für das Amt vorgeschlagen haben. Das verlautete am Montagabend aus dem Teilnehmerkreis einer Beratungsrunde im Erfurter Landtag. Die Spitzen von Linke, SPD und Grünen sowie vier Vertreter der Unionsfraktion waren zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen in der Regierungskrise zu beraten. Entgegen früherer Ankündigungen nahm auch Ramelow an dem Treffen teil.

Anfang Februar war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich vom Ministerpräsidentenamt zurückgetreten, nachdem seine Wahl mit den Stimmen der AfD zustande gekommen war. Kemmerich ist derzeit nur geschäftsführend und ohne Minister im Amt. Ramelow war von 2014 bis 2020 Ministerpräsident. Seit der Landtagswahl Ende Oktober fehlen einem rot-rot-grünen Bündnis vier Stimmen zur Mehrheit.

Lieberknecht, 61, war von 2009 bis 2014 Regierungschefin in Thüringen und führte in dieser Zeit eine Koalition aus SPD und CDU an. Nach der Landtagswahl 2014 entschieden sich die Sozialdemokraten jedoch für ein Bündnis mit der Linken und den Grünen. Lieberknecht war die erste Ministerpräsidentin Ostdeutschlands und die erste Vertreterin der CDU in diesem Amt. In ihrer politischen Karriere war die langjährige Abgeordnete Ministerin, CDU-Fraktionschefin und Landtagspräsidentin. Bis 1990 war sie als Pastorin tätig.

Mike Mohring, derzeit noch Landes- und Fraktionschef der Thüringer CDU, nahm an dem mehrstündigen Treffen in Erfurt nicht teil. Zuvor hatte er angekündigt, nicht mehr für den Partei- und den Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen. Für die Christdemokraten nahmen Generalsekretär Raymond Walk, Fraktionsvize Andreas Bühl und der Abgeordnete Volker Emde sowie CDU-Landesparteivize Mario Voigt teil. Bühl hatte vor den Gesprächen gesagt, man wolle "einen vertraulichen Gesprächsfaden" wiederfinden. Ursprünglich hatte Ramelow sich erneut als Ministerpräsident zur Wahl stellen wollen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die CDU vorab ihre Unterstützung zusichere. Zuvor hatte bereits CSU-Chef Markus Söder vorgeschlagen, dass ein Übergangskandidat das Ministerpräsidentenamt ausfüllt.