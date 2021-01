"Ich hatte unrecht": Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow nimmt seine frühere Kritik an den Lockdown-Maßnahmen zurück. Nun fordert er sogar, noch mehr Wirtschaftszweige herunterzufahren.

Von Kristiana Ludwig, Berlin

Die Forderung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach einem harten Lockdown, der mehr Wirtschaftsbereiche als bislang umfasst, ist in Thüringen auf unterschiedliche Resonanz gestoßen. "Wir lehnen einen Total-Lockdown der Wirtschaft ab! Viele Branchen sind schon jetzt gebeutelt. Wirtschaftlich und gesellschaftlich wird Thüringen das nicht durchhalten", schrieb CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Freitag bei Twitter. Die Landesregierung solle sich besser darum kümmern, zügig zu impfen, und nicht jeden Tag neue Forderungen aufstellen. Auch der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Thomas Kemmerich, sagte, er habe "keinerlei Verständnis" dafür, "dass die gesamte Wirtschaft schnellstmöglich in den Lockdown gehen soll". Die meisten Infektionen erfolgten bisher im privaten Bereich, sagte Kemmerich.

Nach Sachsen gehört Thüringen aktuell zu den Bundesländern, die besonders schwer von der Pandemie betroffen sind. Ramelow hatte der FAZ gesagt, dass er sich ärgere, nicht bereit gewesen zu sein, den Dezember für eine bundesweite Generalpause zu nutzen: "Alles, was nicht lebensnotwendig ist oder systemisch nicht abgestellt werden kann, hätte vier Wochen lang angehalten werden müssen." Er kritisierte auch die Ungleichheit der bisherigen Maßnahmen, die ausschließlich Gastronomen, Künstler und Solo-Selbständige, Schausteller und Kinder zur Pandemieabwehr träfen - die gesamte weitere Wirtschaft aber so tue, als wäre nichts. "Die Kanzlerin hatte recht, und ich hatte unrecht", sagte er.

Detailansicht öffnen Bodo Ramelow (Linke), der Ministerpräsident von Thüringen. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, reagierte zurückhaltend auf Ramelows Initiative. Es sagte, die Bund-Länder-Beschlüsse vom vergangenen Dienstag seien bereits "einschneidend". Am 25. Januar werde Merkel dann gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten "schauen, wo wir dann in der pandemischen Lage stehen, und dort wird, wie immer, nichts auszuschließen sein". Zwar hätten sehr harte Lockdown-Maßnahmen in anderen Staaten das Coronavirus gut eingedämmt. Andererseits müsse auch ein "Jo-Jo-Effekt" vermieden werden, bei dem nach einer Phase des Verzichts wieder sehr viele Kontakte stattfinden. Sorge bereite ihm vor allem die Virusmutation, die derzeit die Verbreitung beschleunigt.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im thüringischen Landtag, Madeleine Henfling, unterstützte Ramelows Forderung. "Ich halte den harten Lockdown auch für nötig. Das heißt alles runterfahren was nicht gebraucht wird und davon müssen die anderen Ministerpräsident*innen überzeugt werden", schrieb sie bei Twitter. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) forderte unterdessen eine Änderung der Impfstrategie. "Bisher erfolgt die Verteilung des Impfstoffes nach der Einwohnerzahl der Bundesländer", sagte sie. Stattdessen müsse auch berücksichtigt werden, wenn in einem Bundesland wie ihrem besonders viele Menschen leben, die älter als 65 Jahre seien. Auch in Sachsen wurde nun eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Virusmutation bei einer Person aus Dresden aufgetreten sei, die aus Großbritannien zurückgekehrt sei.