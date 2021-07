Von Antonie Rietzschel, Leipzig

Kleine Rechenaufgabe: Wie viel ergibt 42-2+17+1? Richtig, nicht 60. So viele Stimmen bräuchte es, um den Thüringer Landtag aufzulösen und damit die Voraussetzung für Neuwahlen zu schaffen. Bis zur geplanten Abstimmung im Parlament wären noch ein paar Tage Zeit gewesen. Während sich die SPD optimistisch gab, dass die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit noch zusammenkommen könnte, waren die Zweifel bei Grünen und Linken groß. Sie zogen den Antrag zurück. "Aus unserer Sicht ist es die richtige Entscheidung", sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Steffen Dittes bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz im Erfurter Landtag. "Es ist die logische Konsequenz, wenn wir uns nicht wieder am Gängelband der AfD durch das Parlament schleifen lassen wollen", ergänzte Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Besonders Grüne und Linke wollten die Auflösung des Landtages nicht vom Stimmverhalten der AfD abhängig machen. Die hatte zwar angekündigt, sich enthalten zu wollen. Dass sich die Partei jedoch nicht an eigene Ankündigungen und parlamentarische Regeln gebunden fühlt, hat sie bei der Wahl des Ministerpräsidenten am 5. Februar 2020 bewiesen. Damals fiel der Linken-Politiker Bodo Ramelow bei der Ministerpräsidentenwahl in den ersten zwei Wahlgängen durch. Die AfD unterstützte zunächst ihren eigenen Kandidaten. Im dritten Wahlgang schwenkte die Fraktion jedoch um und wählte den FDP-Politiker Thomas Kemmerich, ebenso wie die CDU. Kemmerich nahm die Wahl an und beging damit einen politischen Tabubruch. Nach nicht mal 24 Stunden trat der FDP-Politiker jedoch wieder zurück. Zu groß war der Druck aus der eigenen Partei.

Dass es dann doch eine funktionierende Landesregierung gab, war einem Stabilitätspakt zwischen SPD, Linken, Grünen und CDU geschuldet. Als "konstruktive Opposition" stützten die Christdemokraten eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter der Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow, im Gegenzug wurden sie in die Beratungen zum Haushalt 2021 miteinbezogen. Die Durchführung von Neuwahlen war eine weitere Grundvoraussetzung.

Vier CDU-Abgeordnete scheren aus

Als der Stabilitätspakt Ende letzten Jahres auslief, schaltete die CDU mit ihrem Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten, Mario Voigt, in den Wahlkampfmodus. Voigt griff die Regierung im allgemeinen und Ramelow im besonderen für das Krisenmanagement während der Corona-Pandemie an. Voigt, der nach dem Kemmerich-Debakel für einen Neuanfang in der CDU stand, ließen die steigenden Umfragewerte für seine Partei auf ein gutes Ergebnis hoffen. Er unterschätzte jedoch die Widerborstigkeit einiger Fraktionskollegen.

Als vier von 21 CDU-Landtagsabgeordneten ankündigten, der Auflösung des Landtages nicht zuzustimmen, gelang es Voigt nicht, sie zu überzeugen. Unterstützung bekam er jedoch von Ute Bergner, die bis vor Kurzem noch der FDP-Fraktion im Landtag angehörte, mittlerweile aber Wahlkampf macht für "Bürger für Thüringen". Einer Partei, die verschwörungsideologische Inhalte verbreitet.

Voigts Mauschelei behagte wiederum zwei Linken-Abgeordneten nicht, die ihrerseits ihre Zustimmung zurückzogen. Der CDU warfen sie Vertragsbruch vor. Rot-Rot-Grün blieben damit nur noch 40 von 42 Stimmen übrig. Um die Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag zu erreichen, hätte es die Unterstützung der FDP gebraucht, die Unterstützung von Thomas Kemmerich. Doch der ließ ausrichten: "Wir sind nicht dafür da, ein rot-rot-grün-schwarzes Versprechen umzusetzen". Und weiter: "Es soll sich keiner auf uns verlassen."

Profiteur der Krise: die FDP

Ausgerechnet Kemmerich, der das politische Chaos in Thüringen mit zu verantworten hat, dürfte jetzt als einer der wenigen davon profitieren. Denn bei einer Neuwahl wäre fraglich, ob die FDP es noch mal in den Landtag geschafft hätte. Kemmerichs politische Laufbahn wäre womöglich vorbei gewesen. Nun sitzen er und seine Fraktion dreieinhalb weitere Jahre sicher im Parlament und können zusehen, wie andere versuchen dieses Land zu regieren. Leicht wird das nicht.

Zwar gibt es eine Landesregierung, doch Rot-Rot-Grün unter Führung von Bodo Ramelow ist weiterhin auf Mehrheiten aus anderen Fraktionen angewiesen, wahlweise aus der CDU. Doch der Fraktionsvorsitzende Mario Voigt hat einem weiteren Stabilitätspakt vorab eine Absage erteilt. Innerhalb der CDU-Fraktion wäre eine solche neuerliche Absprache auch schwer zu vermitteln.

Das Vertrauen zwischen den einzelnen Parteien ist nach dem wochenlangen Gezerre gestört. Das wurde auch während der Pressekonferenz im Erfurter Landtag deutlich. Die Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich machte die CDU für das Scheitern von Neuwahlen verantwortlich. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Matthias Hey, sagte, keine demokratische Partei könne Verhandlungen mit Rot-Rot-Grün pauschal ausschlagen, eine Aufforderung an Voigt einzulenken. Der meldete ich per Twitter: Die Linke riskiere "einen Stillstand für Thüringen, wo es einen Neustart braucht".

Der Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, forderte Ministerpräsident Bodo Ramelow auf, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Aus der Staatskanzlei gibt es vorerst keinen Kommentar. So bleibt es, wie immer in Thüringen, kompliziert.