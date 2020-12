Nachdem das Rechtsrock-Konzert von Magdala auf den Marktplatz in Apolda verlegt wurde, kam es dort zu Ausschreitungen von Neonazis.

Von Antonie Rietzschel, Leipzig

Das Bild, das in Mario Haßkarls Büro einen Ehrenplatz bekommen sollte, zeigt eine graue dicke Mauer mit hochgezogener Zugbrücke. Davor stehen Männer mit kahlen Schädeln. Die Zeichnung war ein Geschenk und erinnert an den Oktober 2018, als es Magdala gelang, ein Neonazi-Festival zu verhindern. Aufgehängt hat sie der CDU-Politiker bis heute nicht. Denn das Bild lässt ihn vor allem daran denken, was der Widerstand ihm und der thüringischen Kleinstadt abverlangt hat. Dazu zählt ein jahrelanger Rechtsstreit mit den Konzertveranstaltern. Denen muss Magdala jetzt 25 000 Euro Schadenersatz zahlen, nachdem sich die Stadt auf einen Vergleich eingelassen hat.