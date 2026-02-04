Zum Hauptinhalt springen

Misstrauensvotum in ThüringenHöcke sucht die große Bühne, doch Voigt gewinnt

Mario Voigt argumentiert, dass der wissenschaftliche Kern seiner Doktorarbeit von den Plagiatsvorwürfen nicht betroffen sei.
Mario Voigt argumentiert, dass der wissenschaftliche Kern seiner Doktorarbeit von den Plagiatsvorwürfen nicht betroffen sei. (Foto: Christian Fischer/IMAGO)

Das Misstrauensvotum von Thüringens rechtsextremem AfD-Chef scheitert. Die Plagiatsvorwürfe gegen den Ministerpräsidenten belasten die Regierungskoalition aber weiter.

Von Tim Frehler, Erfurt

Um kurz nach 15 Uhr ist der Thüringer Landtag am Mittwoch wieder im Regelbetrieb angekommen. Es geht um die Schließung des Zalando-Standortes in Erfurt. Den gut einstündigen Ausnahmezustand zuvor hatte Landtagspräsident Thadäus König (CDU) beendet, als er das Ergebnis des konstruktiven Misstrauensvotums vorlas, das die AfD-Fraktion wegen der Plagiatsvorwürfe gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) beantragt hatte. Demnach stimmten 33 Abgeordnete für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, 51 gegen ihn, eine Person enthielt sich. Damit war klar: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt bleibt im Amt, der Rechtsextremist Björn Höcke war mit seinem Versuch, ihn abzulösen, gescheitert.

