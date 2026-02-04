Um kurz nach 15 Uhr ist der Thüringer Landtag am Mittwoch wieder im Regelbetrieb angekommen. Es geht um die Schließung des Zalando-Standortes in Erfurt. Den gut einstündigen Ausnahmezustand zuvor hatte Landtagspräsident Thadäus König (CDU) beendet, als er das Ergebnis des konstruktiven Misstrauensvotums vorlas, das die AfD-Fraktion wegen der Plagiatsvorwürfe gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) beantragt hatte. Demnach stimmten 33 Abgeordnete für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, 51 gegen ihn, eine Person enthielt sich. Damit war klar: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt bleibt im Amt, der Rechtsextremist Björn Höcke war mit seinem Versuch, ihn abzulösen, gescheitert.
Misstrauensvotum in ThüringenHöcke sucht die große Bühne, doch Voigt gewinnt
Lesezeit: 4 Min.
Das Misstrauensvotum von Thüringens rechtsextremem AfD-Chef scheitert. Die Plagiatsvorwürfe gegen den Ministerpräsidenten belasten die Regierungskoalition aber weiter.
Von Tim Frehler, Erfurt
Streit um Parteiausschluss:Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt eskaliert
Der ehemalige Generalsekretär des Landesverbands soll aus der Partei ausgeschlossen werden. Doch er kämpft um seinen Verbleib und erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Parteikollegen. Dabei geht es auch um eine Dienstreise nach Disneyland.
Lesen Sie mehr zum Thema