Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen.

Die Thüringer AfD will bei der Ministerpräsidentenwahl einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. "Wir brauchen einen Gegenkandidaten zu Bodo Ramelow", sagte Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke am Mittwoch in Erfurt. Man sei auf der Suche nach einem Bewerber, der eine "bürgerliche Mehrheit" hinter sich versammeln könne, wie Höcke sagte. Dies müsse auch keine Person aus den Reihen der AfD sein.

"Einfach um deutlich zu machen, dass wir unser zentrales Wahlversprechen im Auge behalten, wird es einen Gegenkandidaten geben", kündigte Höcke an. Auf Nachfrage sagte er, er wolle auch nicht ausschließen, dass Hans-Georg Maaßen (CDU), der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ein geeigneter Kandidat sein könnte.

Ein Gegenkandidat zu Bodo Ramelow (Linke) im dritten Wahlgang könnte diesem die Wahl erleichtern. Derzeit läuft eine Debatte darüber, wie die Thüringer Verfassung auszulegen ist, wenn Ramelow als einziger Kandidat im dritten Wahlgang mehr Nein- als Ja-Stimmen bekommt. Bei zwei oder mehr Kandidaten im dritten Wahlgang gilt die Verfassung hingegen als eindeutig: Gewählt ist dann, wer die meisten Ja-Stimmen bekommt.

Linke, SPD und Grüne wollen eine Regierung bilden - doch dem Bündnis fehlen vier Stimmen

Am Dienstagabend hatten sich Linke, SPD und Grüne nach drei Verhandlungsrunden auf die Ressortverteilung in einer geplanten rot-rot-grünen Minderheitsregierung geeinigt. Demnach sollen die Linken weiter vier, die SPD drei und die Grünen zwei Ministerien verantworten, darunter das Umweltministerium, das um den Bereich Verbraucherschutz erweitert werden soll. Das Thema Migration soll künftig im Sozialministerium der Linken angesiedelt sein. Ungeklärt ist bis dato, wer Infrastruktur- und wer Justizminister wird.

Im Parlament fehlen Rot-Rot-Grün vier Stimmen für eine Mehrheit. SPD und Grüne wollen am Freitag und Samstag auf Parteitagen über das Vorhaben abstimmen. Die Linken haben eine Mitgliederbefragung gestartet. Die Zustimmung gilt als sicher. Ramelow will sich Anfang Februar zum Ministerpräsidenten wählen lassen.