Gegen einen Thüringer Landtagsabgeordneten der Linken laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Beschaffung und Besitz von Kinderpornografie. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Erfurt durchsuchte die Polizei am Dienstag zwei Räume im Landtag, die Wohnung sowie zwei Wahlkreisbüros des Abgeordneten und stellte Computer und andere Datenträger sicher. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch, den Ermittlern sei der Name des verdächtigen Linke-Politikers erst Ende Juli bekannt geworden. Erst nachdem der Landtag dessen Immunität aufgehoben habe, seien die Durchsuchungen möglich gewesen. Der Linke-Fraktionsvorsitzende Steffen Dittes und andere Spitzenvertreter der Partei hatten sich bestürzt über die Vorwürfe gezeigt und den Ermittlern volle Unterstützung zugesichert.