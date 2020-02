Nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) in Thüringen soll bald ein neuer Regierungschef gewählt werden. Zugleich sprechen sich SPD, CDU und CSU für rasche Neuwahlen aus. Bodo Ramelow von der Linkspartei will sich im Erfurter Landtag erneut zur Wahl stellen. Jedoch verlangt seine Partei seine Unterstützung durch die CDU. Ramelow regierte bis letzten Mittwoch als Chef einer rot-rot-grünen Regierung, hat aber keine Mehrheit im Parlament. "Wir werden Ramelow nur in die Wahl schicken, wenn wir eine demokratische Mehrheit für ihn haben", sagte Linken-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow.

Auch die SPD-Spitze in Berlin und in Thüringen fordert die CDU auf, bereits im ersten Wahlgang für Ramelow zu stimmen. Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sagte am Sonntag, wenn "ein Stück demokratischer Anstand noch da ist", müssten CDU und FDP in Thüringen jetzt über ihre Schatten springen. Für die SPD ist mit der Wahl Ramelows die klare Erwartung verbunden, dass dieser umgehend den Weg für Neuwahlen freimacht.

Am Samstag war der FDP-Politiker Kemmerich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ministerpräsident zurückgetreten. Erst drei Tage zuvor war er überraschend mit den Stimmen von AfD, CDU und seiner Fraktion zum Thüringer Regierungschef gewählt worden. Dieser Vorgang hatte bundesweit Empörung ausgelöst und die Führungen von CDU und FDP erschüttert.

Als Ausweg aus der Krise verlangten die Spitzen von CDU, SPD und CSU am Samstag, dass umgehend ein neuer Ministerpräsident in Thüringen gewählt wird. Unabhängig davon müsse es baldige Neuwahlen geben, forderten sie nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Es gehe darum, schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Sie bewerteten Kemmerichs Wahl mit den Stimmen der AfD als "unverzeihlichen Vorgang". Kurz vor dem Treffen der Koalitionsspitzen war der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, auf Drängen der Kanzlerin zurückgetreten. Angela Merkel habe ihm in einem Gespräch mitgeteilt, dass er "nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder" sein könne, erklärte der Christdemokrat aus Thüringen. Hirte war wegen eines Tweets massiv in die Kritik geraten, in dem er Kemmerich einen "Kandidaten der Mitte" genannt hatte und ihm zu seiner Wahl gratulierte. Die SPD-Spitze hatte seine Entlassung gefordert.

Kemmerich bleibt nach seinem Rücktritt gemäß der Landesverfassung geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt ist. Die Fraktionen können jetzt eine neue Ministerpräsidentenwahl beantragen. Für die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, es würden Stimmen von AfD oder CDU gebraucht. Die AfD hat wenig Interesse an Neuwahlen signalisiert. Die Thüringer CDU hat sich, entgegen den Empfehlungen ihrer Bundesvorsitzenden, dagegen ausgesprochen. Möglich wäre aber, dass Ramelow als wiedergewählter Ministerpräsident die Vertrauensfrage stellt, wenn er im Parlament keine Mehrheiten findet.