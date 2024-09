Wahl in Thüringen:Heikler Blick nach vorn

Mario Voigt wiederum, Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, erklärte an diesem Sonntagmorgen in Jena, er wolle den Tag mit der Familie verbringen. Das sei wichtig „nach den Wochen eines anstrengenden Wahlkampfs“. Alles andere werde man nach 18 Uhr erfahren. Eine vorgetragene Unbekümmertheit, die weder bei Giffey passte – sie verlor die Wahl krachend – noch bei Voigt. Der 47-Jährige will Ministerpräsident von Thüringen werden, der erste der CDU nach zehn Jahren. Die Aussichten darauf sind ziemlich stabil und verdammt wackelig zugleich.

Stabil, weil die CDU unter den demokratischen Parteien nach ersten Prognosen klar führt. Die Linke, die mit Bodo Ramelow den Regierungschef stellt, hat ihren Stimmenanteil von 2019 weit mehr als halbiert; ähnlich erging es der SPD. Anders als die Grünen werden die Sozialdemokraten aber aller Voraussicht nach wieder in den Landtag kommen. Das politische Start-up des Jahres, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), erzielte den Prognosen nach hingegen aus dem Stand einen Stimmanteil um 15 Prozent, blieb jedoch klar hinter der CDU.

Ziemlich unklar aber ist, wie auf Basis eines solchen Resultats ein handlungsfähiges Regierungsbündnis geschlossen werden kann. Voigt selbst hat die Abstimmung an diesem Sonntag eine „Schicksalswahl“ genannt und zur Entscheidung zwischen sich und dem Spitzenkandidaten der AfD, Björn Höcke, stilisiert. Die Rechtsextremen kommen auf rund ein Drittel der Stimmen; nicht nur die CDU, auch alle anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihnen ausgeschlossen.

Doch wie kompliziert es in Thüringen ist, eine stabile Mehrheit diesseits der AfD zu finden, zeigte sich schon nach der Wahl 2019. Seit der FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich mit seinem Versuch, sich mit den Stimmen der AfD dauerhaft zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, gescheitert war, führt eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen das Land. Erschwerend kommt jetzt hinzu, dass CDU-Kandidat Mario Voigt weder mit der AfD noch mit der Linken oder den Grünen koalieren will. „Nicht links, nicht rechts, nach vorn“, lautete einer der Slogans seiner Kampagne.

Doch wo ist das, vorn? Will Voigt tatsächlich Ministerpräsident werden, ist derzeit seine einzige Chance ein Bündnis mit dem BSW und der SPD. Die Spitzenkandidatin des BSW Katja Wolf hatte jedenfalls angekündigt, gesprächsbereit zu sein. „Ich habe Gänsehaut“, sagte sie nach den ersten Prognosen für das BSW.

Sahra Wagenknecht hat schon Bedingungen gestellt

Doch die ehemalige Bürgermeisterin von Eisenach ist eine der wenigen profilierten Figuren der neuen Partei. Die Namensgeberin des Bündnis Sahra Wagenknecht hat deshalb bereits erklärt, an etwaigen Verhandlungen teilnehmen zu wollen, und auch gleich Forderungen gestellt. Zum Beispiel, dass sich die Haltung eines Gesprächspartners zu Waffenlieferungen in die Ukraine decken müsse. „Diese Fernsteuerung aus Berlin braucht hier keiner“, sagte Voigt der Süddeutschen Zeitung dazu. „Die Zeiten des Politbüros sind vorbei.“ Ein Hoch auf eine gute Partnerschaft klingt anders.

Fast 800 Medienvertreter haben sich beim Thüringer Landtag akkreditiert, um von dieser Wahl zu berichten. Darunter ist auch eine Reihe ausländischer Journalisten, aus Israel, aus Spanien oder aus Japan. Denn der Wahlkampf der vergangenen Wochen hat die schon angespannte Lage im Land weiter angeheizt. Veranstaltungen wie die der AfD oder des BSW konnten nur noch mit massiver Polizeipräsenz abgehalten werden.

Bei einem Auftritt Sahra Wagenknechts am vergangenen Donnerstag gelang es einem 50-jährigen Mann dennoch, die Absperrungen zu umgehen und die BSW-Chefin mit Farbe zu bespritzen. Am Samstag fuhr die Polizei zwei Wasserwerfer und Hunderte Polizeikräfte auf, um Sympathisanten der AfD und Gegendemonstranten des linken Bündnisses „Auf die Plätze“ auseinanderzuhalten. Am Wahltag selbst wurde der Landtag in Erfurt weiträumig abgesperrt.

Die AfD wiederum bereitet sich schon mal auf das Szenario vor, zwar stärkste politische Partei zu werden, aber dennoch nicht an die Macht zu kommen. Immer wieder hatten ihre Vertreter auf Wahlkampfveranstaltungen Zweifel daran gestreut, dass die Briefwahl zuverlässig sei. In den vergangenen Tagen rief sie dann in den digitalen Medien dazu auf, an diesem Sonntag ein sogenannter Wahlbeobachter zu werden: „Möglichen Wahlbetrug verhindern.“ Schwer zu glauben, dass in Thüringen nach diesem Wahlsonntag Ruhe einkehren wird.