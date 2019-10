"Ich warte auf Leute, die dann auf Angela Merkel schimpfen": Jede Woche lädt Matthias Hey zur Bürgersprechstunde in Gotha.

Matthias Hey hat das einzige Direktmandat für die SPD in Thüringen. Für seine Partei ist das fast ein Wunder. Er will es mit aller Kraft verteidigen.

Der Trabant von Matthias Hey wird bald 30 Jahre alt, und wenn es so weit ist, wird der Halter ein H-Kennzeichen beantragen, um den Wagen als erhaltenswertes Kulturgut anerkennen zu lassen. So ein Kennzeichen bekommt man nicht einfach so. Das Fahrzeug muss ohne erkennbare technische Mängel sein und es sollte nur leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Zu vermeiden sind Anzeichen unsachgemäßer Instandsetzung.