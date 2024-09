In Thüringen tritt der neue Landtag zusammen – und damit erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Parlament, in dem eine rechtsextremistische Partei die größte Fraktion stellt. Die Sitzung wird mit Spannung erwartet. Die Abgeordneten wollen einen neuen Landtagspräsidenten oder eine Landtagspräsidentin wählen. Als stärkste Kraft hat die AfD das Vorschlagsrecht. Die anderen Fraktionen wollen aber keinen Kandidaten dieser Partei wählen, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Deshalb wollen sie eine andere Geschäftsordnung durchsetzen – was juristisch heikel ist. Die konstituierende Sitzung, die um 12 Uhr beginnt und hier im Livestream zu sehen ist, dürfte zu einem politischen und juristischen Kräftemessen führen.